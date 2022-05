Wycieczki rowerowe do 66 km od Ostródy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Ostródy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 07 - 08 maja mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Ostródy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Ostródy proponujemy na weekend 07 - 08 maja.

Rowerem w pobliżu Ostródy We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ostródy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Ostródzie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 08 maja w Ostródzie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Śladami Mennonitów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 47 m Rowerzystom z Ostródy trasę poleca Buczek Wycieczka rowerowa z Elbląga [PKP] wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Drużno szlakiem św. Wojciecha. Następnie przejazd przez co ciekawsze miejsca południowych Żuław Elbląskich do Gronowa Elbląskiego [PKP] i dodatkowo [decyzja w ostatniej chwili] do Fiszewa [PKP].

Fragment szlaku św. Wojciecha potraktowałem w trakcie poniżej opisanej wycieczki jako pretekst do obszerniejszej i dość skrupulatnie zaplanowanej wędrówki po Żuławach Elbląskich w poszukiwaniu śladów bytności Mennonitów na tych terenach. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Ujście Nogatu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 143,52 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 431 m

Suma zjazdów: 340 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Ostródy Wycieczka rowerowa do Rezerwatu Ujście Nogatu. Celem wycieczki były Złota Wyspa i Wyspa Kępa, które o tej porze roku tętnią życiem. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze kilka innych ciekawych miejsc, które warto również odwiedzić w drodze powrotnej do Gdyni. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m Rowerzystom z Ostródy trasę poleca Noretkowo Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ostródy

🚲 Trasa rowerowa: Mazury 2018 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 375,57 km

Czas trwania wyprawy: 69 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 2 192 m

Suma zjazdów: 2 186 m Maciejkicior87 poleca trasę mieszkańcom Ostródy Trasa swój początek, jak i koniec ma przy stacji PKP w Olsztynie. Po przejechaniu pod Wysoką Bramą, udajemy się pod XIV w. zamek Kapituły Warmińskiej, który między innymi pełnił funkcje obronne. Następnie opuszczamy Olsztyn i przez Klebark Wielki, Rasząg, Grabowo i wiele innych małych miejscowości, docieramy do Mrągowa. Jadąc w kierunku tego miasta, mijamy winnice oraz liczne jeziora w tym Czos, nad którym leży Mrągowo. W jego obrębie znajdziemy wyciąg narciarski, amfiteatr czy dawne ośrodki wypoczynkowe, obecnie będące w gruzach.

Przez Czerwonki, Probark docieramy do Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Mikołajek. Pierwotny plan zakładał, by do miejscowości Wierzba, przez jezioro Mikołajskie, przepłynąć promem. Jednak wycieczka po mazurach odbywała się w maju, w którym to prom z przyczyn technicznych nie kursował. Sytuacja ta spowodowała zmianę planów i kierowanie się w stronę miejscowości Ruciane-Nida a następnie Wejsuny i Niedźwiedzi Róg. Mijając pola namiotowe, drogami żwirowymi docieramy do "tarasu widokowego" na półwyspie Szeroki Ostrów, znajdującym się nad jeziorem Śniardwy. Drogami żwirowymi, wzdłuż jezior Tyrkło, Buwełno, Wojnowo, Niegocin, docieramy do Giżycka, w którym można zwiedzić Twierdzę Boyen. Kolejnymi ciekawymi miejscami na trasie jest Wilczy Szaniec, czyli kwatera główna Adolfa Hitlera, znajdująca się w miejscowości Gierłoż, Kętrzyn( zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV w.) i Świętą Lipkę( Sanktuarium Maryjne). Z niej przez Jeziorany, Gradki i Tuławki, wracamy na stację PKP Olsztyn Główny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd po kilku starych cmentarzach dla Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 260 m

Suma zjazdów: 270 m Arturbike poleca trasę rowerzystom z Ostródy Po raz kolejny dołączyłem do akcji Żuławskie Światło Pamięci, którego organizatorem jest SKŻ. W tym roku dołączyła do mnie Kasia z Tczewa i wspólnie odwiedziliśmy sześć z kilkunastu starych, zapomnianych cmentarzy, a konkretnie koncentrowaliśmy się na cmentarzach mennonickich i ewangelickich. Cmentarze katolickie, te równie "stare" odwiedzane są codziennie i tu nie ma co się rozczulać.

Około godziny ósmej ruszyliśmy na szlaku w Elblągu i zakończyliśmy nasz rajd w Tczewie.

Pogoda co prawda jesienna, szaruga i ogromne zachmurzenie niosło za sobą ryzyko całkiem przyzwoite zmoczenia. Ale udało się nam dotrzeć do mety "na sucho".

Trasa co prawda "one way" ale spokojnie można trochę inną dróżką wrócić do Elbląga i zatoczyć całkiem fajne kółeczko, a na liczniku będzie zarejestrowane około 200 km.

W okresie letnim, któregoś weekendu, kiedy to dzień będzie dłuższy na pewno zbiorę ekipę i ruszymy na szlak.

Nawiguj

