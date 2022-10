Wycieczki rowerowe do 66 km od Ostródy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Trasy rowerowe w pobliżu Ostródy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Ostródy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,22 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 635 m

Trasę rowerową mieszkańcom Ostródy poleca Harnas81

Dystans krótki maratonu rowerowego "Warnija - Szlakami Warmii", któy odbędzie się 5 sierpnia w Dywitach koło Olsztyna.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 229 m

Suma zjazdów: 231 m