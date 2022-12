Wycieczki rowerowe do 66 km od Ostródy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Ostródy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Ostródy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Perełki architektury Żuław Wiślanych

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,52 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 370 m

Rowerzystom z Ostródy trasę poleca GR3miasto

Żuławy to piękny region, obfity w różnego rodzaju zabudowania, które swój rozwój zapewniają osadnictwu holenderskiemu. Wybierając się na wycieczkę nadal można tu spotkać wiele pięknie rzeźbionych drewnianych domów, wiatraków i zabytków hydrotechnicznych. Architekturę uzupełniają także ceglane kościoły i ich ruiny oraz stare cmentarze mennonickie. Podczas naszej całodziennej wyprawy udało nam się zobaczyć każde z osobna stąd też powyższy tytuł. Głównym celem wycieczki była jednak najstarsza pompa parowa, którą zwiedziliśmy pod okiem przewodnika. Trasa choć wydaje się długa, pokona każdy średniozaawansowany rowerzysta, a jeśli nie, zawsze można wesprzeć się pociągiem.

