„Tyrada” Damiana Skóry na scenie Tawerny nad Drwęckim jeziorem

Program “Tyrada” to 100% fileta, zero domieszek i sztucznych wypełniaczy. To świat z perspektywy człowieka będącego z tyłu peletonu gnającego za trendami, wypełniony dużą ilością życzeniowego myślenia, przesady i emocjonalnych gawęd kończących się wyeksponowaną żyłką na czole – wszystko dobrane tak, żeby było przydatne do śmiania.

Ogólnie żwawiutki taki fajniutki program.

Damian Skóra posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne, jako komik, muzyk oraz impersonator osób łysych. Jest to osoba rzutka oraz ochocza. Biegle zna obsługę pakietu MS Office i posiada prawo jazdy kat. B. Posiada również balkon, ale kiedyś chciałby psa. Ma na koncie kilka wygranych konkursów komediowych, występów telewizyjnych oraz materiałów umieszczonych na YouTube i płatnych platformach. Niedawno awansował na osobę dorosłą – na tym polu, póki, co, bez sukcesów.

Na scenie także inni.