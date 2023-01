Tygodniowy przegląd prasy 8.01.2023: Ostróda, 1.01-7.01.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Ostródy

Dzisiejsze studniówki nie przypominają tych sprzed lat – w szkolnej sali gimnastycznej, w przerobionej po mamie sukience, z babcinym ciastem i szkolnym zespołem muzycznym. Dziś zwykle bal maturalny organizują profesjonalne firmy, impreza odbywa się w wynajętym lokalu, a nastolatki przed studniówką umawiają się do kosmetyczki, fryzjera i kupują wieczorowe sukienki. To musi kosztować! Ile? Sprawdzamy.

Co jakiś czas cyfrowe sklepy z grami, takie jak Epic Games Store, Steam czy GOG pozwalają swoim użytkownikom na przypisanie do swojego konta konkretnych produkcji. Ma to na celu zarówno promocję produktu, jak i samego pośrednika, czyli właśnie sklepu. Wraz z rozpoczęciem nowego roku, wiemy już o kilku grach, które będzie można dodać do własnej biblioteki bez dodatkowych opłat. Zobacz, jakie darmowe gry zostaną udostępnione za darmo w styczniu 2023 roku.