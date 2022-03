Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Ostróda, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ostródy

Polacy z wielkim zaangażowaniem zgłaszają chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wielu z nas zapewnia ofiarom rosyjskiej agresji nie tylko żywność i niezbędne do życia przedmioty, ale również schronienie. Specjalnie dla osób chcących przyjąć pod swój dach przybyszy zza wschodniej granicy powstał poradnik napisany przez psycholog i psychotraumatolog. Z pewnością ułatwi on wzajemną komunikację, a zawarte w nim rady pomogą przetrwać ten trudny czas zarówno Ukraińcom mierzącym się z syndromem stresu pourazowego, jak i goszczącym ich osobom.

"Białorusini włączają się w obronę Ukrainy i tworzą grupy wojskowe. Białoruski restaurator i przedsiębiorca Władimir Prokopiew przemawia do armii białoruskiej. Wezwał ich do odmowy walki na Ukrainie lub przyłączenia się do strony ukraińskiej po wjeździe do kraju" - poinformował na Twitterze doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Viačorka.