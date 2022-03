Trasy spacerowe do 66 km od Ostródy. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 12 - 13 marca?

Ścieżki spacerowe w okolicy Ostródy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 66 km od Ostródy, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Ostródzie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Ostródzie ma być 7°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,45 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m

Trasę spacerową mieszkańcom Ostródy poleca GR3miasto

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.