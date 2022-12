Trasy nordic walking do 66 km od Ostródy. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 24 - 25 grudnia

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.

Jezioro Bachotek należy do największych jezior na Pojezierzu Brodnickim. Niezbyt duża odległość od Brodnicy i dobry dojazd powoduje, że jest do miejsce częstych wycieczek pieszych i rowerowych.

Na wschodnim brzegu jeziora są trzy ośrodki wypoczynkowe. Dużym plusem jest możliwość obejścia (objechania) jeziora dookoła - ok. 14 km po drogach asfaltowych i gruntowych.

Jezioro Bachotek leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz powszechnie występujących łabędzi, różnych gatunków kaczek i zaskrońców, można również zobaczyć czaple siwe i żurawie, a przy odrobinie szczęścia bobra albo krążącego nad lasem bielika.

Dojazd: z Brodnicy ok. 3 km drogą wojewódzką nr 15 w kierunku Olsztyna do Tamy Brodzkiej.

