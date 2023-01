Trasy nordic walking do 66 km od Ostródy. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 14 - 15 stycznia

Trasy nordic walking w okolicy Ostródy

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Ostródy. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych jest dobra również dla Ciebie.

Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Ostródzie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jezioro Bachotek dookoła

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,15 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 863 m

Suma zejść: 860 m

Wojciechstypa poleca trasę uprawiającym nordic walking z Ostródy

Jezioro Bachotek należy do największych jezior na Pojezierzu Brodnickim. Niezbyt duża odległość od Brodnicy i dobry dojazd powoduje, że jest do miejsce częstych wycieczek pieszych i rowerowych.

Na wschodnim brzegu jeziora są trzy ośrodki wypoczynkowe. Dużym plusem jest możliwość obejścia (objechania) jeziora dookoła - ok. 14 km po drogach asfaltowych i gruntowych.

Jezioro Bachotek leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz powszechnie występujących łabędzi, różnych gatunków kaczek i zaskrońców, można również zobaczyć czaple siwe i żurawie, a przy odrobinie szczęścia bobra albo krążącego nad lasem bielika.

Dojazd: z Brodnicy ok. 3 km drogą wojewódzką nr 15 w kierunku Olsztyna do Tamy Brodzkiej.

