Rowerem do 66 km od Ostródy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ostródy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka rowerowa z Elbląga [PKP] wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Drużno szlakiem św. Wojciecha. Następnie przejazd przez co ciekawsze miejsca południowych Żuław Elbląskich do Gronowa Elbląskiego [PKP] i dodatkowo [decyzja w ostatniej chwili] do Fiszewa [PKP].

Podróż z Pieniężna do Braniewa szlakiem Gren Velo.

Trasa głównie "z górki". Większość to drogi asfaltowe o niewielkim natężeniu ruchu, część to szutry dobrze znane z innych odcinków Green Velo.

Pomiędzy Braniewem a Pieniężnem kursuje szynobus, którym można wrócić na miejsce startu.

Trasę szczególnie polecam dla rodzin z dziećmi.

UWAGA! Jedyne MOR, jakie są na tym odcinku, to Pieniężno i Braniewo.

Nawiguj