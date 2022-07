Rowerem do 66 km od Ostródy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Ostródy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Ostródy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,72 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 306 m

Suma zjazdów: 306 m

Trasę rowerową mieszkańcom Ostródy poleca Pelipek

Łukszty - Szlak w Krainie Bizonów (czerwony) - Szlak w Dolinie Rzeki Wąskiej (żółty) - Szlak wśród Gór i Lasów (niebieski) - Łukszty

Trasa głównie po nawierzchni asfaltowej, ale zdarzają się odcinki szutrowe, kamienne i piaskowe, w związku z tym nie nadaje się na typowy rower szosowy.

Wielkie brawa za oznakowanie szlaku "W Krainie Bizonów", nie da rady się zgubić :)

