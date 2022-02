Przegląd tygodnia z 27.02.2022 w Ostródzie. Najważniejsze wydarzenia od 20.02 do 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.

Na granicy polsko-ukraińskiej są tysiące uchodźców z Ukrainy. Wojna zmieniła ich życia. Z dnia na dzień musieli wszystko zostawić i uciekać. Do Przemyśla docierają kolejne pociągi z wojennymi uchodźcami. Najnowsze doniesienia z Podkarpacia w naszym raporcie minuta po minucie.

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PAEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PBEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PAEGEU Etui SAMSUNG

etui typu book cover do tabletu samsung galaxy tab…

Book Cover do Galaxy Tab S7 EF-BT630PNEGEU Etui SAMSUNG

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ostródzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek z samego rana. Wiele osób zastanawia się czy picie kawy z samego rana jest zdrowie. Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości zdrowotne. Sprawdź jak reaguje Twój organizm, gdy pijesz kawę z samego rana.