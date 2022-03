Przegląd prasy 3.03.2022 Ostróda. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostródy

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.

Polacy z wielkim zaangażowaniem zgłaszają chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wielu z nas zapewnia ofiarom rosyjskiej agresji nie tylko żywność i niezbędne do życia przedmioty, ale również schronienie. Specjalnie dla osób chcących przyjąć pod swój dach przybyszy zza wschodniej granicy powstał poradnik napisany przez psycholog i psychotraumatolog. Z pewnością ułatwi on wzajemną komunikację, a zawarte w nim rady pomogą przetrwać ten trudny czas zarówno Ukraińcom mierzącym się z syndromem stresu pourazowego, jak i goszczącym ich osobom.

To morderstwo narodu ukraińskiego… A wolny świat stoi i patrzy. Ilu Putin zabije?

"Białorusini włączają się w obronę Ukrainy i tworzą grupy wojskowe. Białoruski restaurator i przedsiębiorca Władimir Prokopiew przemawia do armii białoruskiej. Wezwał ich do odmowy walki na Ukrainie lub przyłączenia się do strony ukraińskiej po wjeździe do kraju" - poinformował na Twitterze doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Viačorka.