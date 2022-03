Przegląd prasy 2.03.2022 Ostróda. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ostródy

Wstrząsająca wojna na Ukrainie i ludzie, który masowo przed nią uciekają, żeby schronić się w naszym kraju, pokazała, że Polacy są ludźmi o wielkich sercach. Powszechnie ruszyliśmy z pomocą na dużą skalę. Wielu Polaków chce wesprzeć uchodźców. Ze wsparciem internautów oraz lokalnych samorządów szuka rodzin potrzebujących dachu nad głową i często jedzie po nich na granicę. Zobacz, jak można pomóc uchodźcom, nawet jak nie masz pokoju czy innego lokum do zaoferowania.

Co teraz pyli? Jeśli jesteś alergikiem jest to dla Ciebie bardzo ważna informacja. W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na pogodę. Sprawdź kalendarz pyleń oraz monitoruj stale prognozę pogody, by móc lepiej wykorzystać czas w okresie alergicznym. Jaka będzie pogoda w najbliższym czasie w Ostródzie?