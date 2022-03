Prasówka Ostróda 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ostródzie nie minęło Cię nic ważnego

Według dublińskiego dziennika "Irish Times", Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zakazać swoim pracownikom używania słów "wojna" oraz "inwazja". Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Jeśli chcemy mieć własne warzywa z ogrodu, ich uprawę warto rozpocząć już wczesną wiosną. Oczywiście nie siejemy ich wtedy do gruntu, ale przygotowujemy rozsady, najczęściej w domu. Niektóre z nich trzeba posiać już w marcu (a nawet w lutym), inne w kwietniu. Podpowiadamy, jakie warzywa warto posiać wiosną na rozsady.

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.

„Przepraszam, że przeszkadzam, dzwonię w sprawie mojego brata”, "Masz jakieś informacje o moim mężu?", „Witam, czy to jest miejsce, w którym mogę dowiedzieć się, czy dana osoba żyje?” - to fragmenty nagrań audio wykonanych na infolinię ukraińskiego rządu.