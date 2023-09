Prasówka Ostróda 22.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ostródzie nie minęło Cię nic ważnego

Relacja z wyjątkowego wydarzenia. Animowany film „Chłopi” w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, twórców „Twojego Vincenta”, to szczególna produkcja. Początkowo zdjęcia były kręcone z udziałem prawdziwych aktorów. W następnym etapie produkcji grupa przeszło stu malarzy przez dwa lata tworzyła na płótnie obrazy, z których potem powstała animacja, inspirowana europejskim malarstwem z przełomu XIX i XX wieku, szczególnie stylem Młodej Polski. Pokaz w Sali Kameralnej Kina Światowid w Elblągu. Zapowiada się kolejny hit polskich animatorów. A może Oskar?

W wyniku skutecznych działań operacyjno-rozpoznawczych ostródzcy policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami nidzickiej komendy, zatrzymali sprawcę kradzieży z jednej z hurtowni budowlanych. Całe zdarzenie rozegrało się niezwykle szybko, bowiem już w ciągu 24 godzin od zgłoszenia incydentu, część skradzionego sprzętu została odzyskana.

Prasówka 22.09 Ostróda: pozostałe wydarzenia

Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł.