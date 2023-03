Miejsca mało znane. Dębowa puszcza pod Ostródą!

Ostródzianie świetnie znają swój „las miejski”, czyli za „mostem kolejowym”. Rowerowo i pieszo eksplorujemy teren do Piławek, między Kanałem, a Jeziorem Drwęckim. Wyspa, urokliwe jeziorka Czarne, Srebrne, Kozłowe, o nazwy nie ma sensu się kłócić…

Jest tam jednak miejsce mniej uczęszczane, a największe skupisko dorodnych dębów w okolicy. „Puszcza” to dziennikarskie podkolorowanie, ale jak policzyłem, mamy tam „na kupie”, ponad 20 prawie dwustuletnich dębów. Kilka leży w próchnicowym rozkładzie, inne obumarły, ale twardo jeszcze stoją. Niektóre chorują i z czasem, też zamkną ekosystemową pętlę. Zdrowych i wyniosłych znalazłem 15, mają od 300cm do 470 cm obwodu. Są to drzewa gęstego lasu, wyciągnięte zatem w górę, i ta wyniosłość skraca im żywot. Podatne na wiatr, skaleczenia, zatem choroby i słabo ukorzenione. Pół wieku temu, 11 z nich zostało objętych ochroną i są nadal na liście pomników przyrody, mimo iż część już padła. Dla takich egzemplarzy, jak widać, 200 lat to kres egzystencji. Dłużej, dają radę tylko rozłożyste, genetyczne oryginały, w sprzyjających warunkach glebowych i przy intensywnej opiece człowieka. Tym bardziej warto zajrzeć do dębowego, unikalnego matecznika, gdzie już zresztą, rosną dorodni następcy poległych matuzalemów.

Jak tam trafić? Rowerem lub na piechotę, musimy opuścić dawne torowisko i znaleźć drogę na most Glimy/Liwa na Kanale Elbląskim. Autem, jedziemy od Miłomłyna przez Liwę, bo drogi z Samborowa nie polecam. Parkujemy za mostem. Nasze dęby znajdziemy 2,5 km na południe, w dąbrowie przy łąkach nad kanałem, na wysokości Leśniczówki Borsuki. Fantastyczne, puszczańskie klimaty i z dala od zgiełku.