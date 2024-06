Grafiki samego Pabla Picassa zagościły na ostródzkim Zamku

Na Wystawie w ostródzkim muzeum zaprezentowane zostały litografie Pabla Picassa. Podzielone są one na trzy odrębne wystawy: Wojna i Pokój, Toros y Toreros, Los Toros. Prace udostępniła Galeria Epicentrum. Otwarcie wystawy PICASSO nastąpiło 6 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w Sali Wystaw Czasowych Muzeum w Ostródzie. Obyło się bez fanfar i oficjalnych przemówień, mimo obecności nowych włodarzy miasta. Była za to możliwość rozmów o tym już ikonicznym artyście oraz tajnikach technik graficznych.

Wystawa będzie czynna od 06 czerwca, do 16 września 2024 roku

Kilkadziesiąt litografii i kilka prac w technice rotograwiury oraz światłodruku, tego wybitnego artysty, buntownika i geniusza będzie można podziwiać od 06 czerwca, do 16 września 2024 roku.

Na Zamku zobaczymy oczywiście, tylko bardzo drobny wycinek twórczości giganta kreacji, buntu i pracowitości. Znajdziemy, typowe dla jego twórczości prace przesiąknięte krwią byków z corridy, tematykę antywojenną, między innymi, litograficzne wersje wielkowymiarowego, malarskiego dyptyku Wojna I Pokój z lat 50-tych. Ale także, już tworzone na progu starości prace, o których mawiał, że są próbą powrotu do radości dziecięcego widzenia i kreacji świata.

Prezentowane grafiki to oryginalne wydruki wielonakładowe, o stosunkowo niskich cenach rynkowych, stąd też możliwość ich prezentacji w Ostródzie. Musimy sobie zdawać sprawę, że samo ubezpieczenie wystawy obrazów Picassa nad Drwęcą, kosztowałoby roczny budżet miasta... Cieszmy się zatem z tego co dostaliśmy, bo nawet tak wyrywkowa prezentacja twórczości Picassa, daje wgląd w duszę opanowanego pasją kreacji, Wielkiego Destruktora.