Gdzie na nordic walking do 66 km od Ostródy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 25 - 26 lutego

Święto Pracy 1 maja uczciliśmy kolejną pieszą wycieczką po lasach wśród brodnickich jezior. Bardzo fajna i przyjemna trasa wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Partęczyny Wielkie. Po drodze jez. Okonek (rezerwat przyrody), jez. Małe Partęczyny, aż do jez. Łąkorz. Na kanale łączącym Partęczyny Małe i Wielkie "przeprawa" po dwóch kłodach łączących brzegi oddalone od siebie o kilka metrów. Za to na kanale pomiędzy Partęczynami a Łąkorzem już jest ładny mostek, a wzdłuż kanału trasa przyrodniczo - dydaktyczna. Nawiguj

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.