Gdzie na nordic walking do 66 km od Ostródy. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 17 - 18 grudnia

Szlaki nordic walking w pobliżu Ostródy

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Ostródy. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź, jaka będzie pogoda w Ostródzie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bażantarnia Elbląska z buta

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,54 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podejść: 1 243 m

Suma zejść: 1 247 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Ostródy poleca GR3miasto

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.